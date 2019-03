Hoofdverdachte schietpartij Utrecht blijft voorlopig vastzitten

Persoonlijke problemen

Hij wordt verdacht van drie strafbare feiten: meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk. Het Openbaar Ministerie bekijkt ook of T. persoonlijke problemen had.

Over twee weken kan het voorarrest worden verlengd met een gevangenhouding van negentig dagen. Binnen die termijn moet T. voor het eerst voor de rechter verschijnen, in een zogeheten pro-formazitting.

Illegaal wapenbezit

T. is een bekende van justitie. Hij is eerder veroordeeld voor illegaal wapenbezit, een inbraak en winkeldiefstal. En begin maart stond hij voor de rechter omdat hij verdacht wordt van verkrachting.

In Utrecht worden vanavond de slachtoffers van de schietpartij herdacht met een stille tocht.