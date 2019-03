Joël S. blijft voorlopig vastzitten voor moord op studente Sarah Papenheim

Ruzie

De 21-jarige studente werd badend in het bloed gevonden. Verdachte en slachtoffer woonden in een studentencomplex in Rotterdam-Kralingen. Volgens de officier van justitie had Papenheim 37 steek- en snijwonden.

Volgens getuigen zouden de twee voor de fatale steekpartij ruzie hebben gehad. Joël S. werd vlak na de steekpartij op het perron in Eindhoven aangehouden.