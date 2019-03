Tankwagen vol olijfolie kantelt op A2 bij Nieuwegein, meerdere rijstroken dicht

Flinke files

Ook op de alternatieve route via de A27 is inmiddels file ontstaan. De verkeersdienst raadt automobilisten die naar Utrecht willen aan om om te rijden via Gorinchem.

Naast het ongeluk is het ook erg mistig in het midden van het land. Daardoor kunnen spitsstroken niet open of moeten ze worden gesloten, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.