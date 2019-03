Forum nergens groter dan in Edam-Volendam, de verkiezingsuitslag in 5 kaarten

SP hard achteruit

De SP heeft dan weer behoorlijk veel stemmen verloren. Sterker nog: in geen enkele gemeente deed de SP het beter dan bij de vorige verkiezingen. Het grootste verlies werd geleden in Boxmeer, de thuisstad van de vorige partijleider Emile Roemer. In die gemeente verloor de partij bijna de helft van zijn aandeel.

Op de kaart is goed te zien dat de SP vooral groot is in het zuiden van het land. Maar ook in Groningen doen de socialisten het goed: in de gemeente Pekela haalde de SP zelfs het hoogste percentage van alle gemeenten, 18 procent.