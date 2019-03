Gezin boos na aankoop huis: 'We kijken uit op een homo-ontmoetingsplek'

Toen Kim Duin en haar man Alex Duin in september vorig jaar de gelukkige nieuwe eigenaren werden van een vrijstaand huis in Medemblik, wisten ze nog van niets. "Ik dacht een droomhuis te hebben gekocht", vertelt Kim. "Maar nu blijkt dat we uitkijken op een homo-ontmoetingsplek, vanuit de kinderkamer."

"Begin februari zag ik ineens twee mannen in de bosjes staan die bepaalde dingen bij elkaar deden", vertelt Kim. "Ik was in shock, maar dacht dat het misschien iets eenmaligs was." Toen ze een dag later ineens zes mannen zag die seksuele handelingen bij elkaar verrichtten, wist ze dat het geen toeval meer kon zijn. "Ik kwam erachter dat het elke dag gebeurt. 's Ochtends, 's middags, 's avonds, het gaat maar door."