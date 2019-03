'Grote overwinning Forum voor Democratie illustreert onvrede van kiezer'

Met gestrekt been

Forum voor Democratie snoept volgens politiek commentator Frits Wester vooral zetels af van de PVV, VVD en SP. De overwinning zou de partij onder meer te danken hebben aan ontevreden kiezers.

"Voor een van de rijkste landen van de wereld zijn mensen toch heel erg ontevreden", zegt Wester. Kiezers lijken nu dus te kiezen voor een partij die niet bang is om zich met een gestrekt been te mengen in de politiek.

De twee belangrijkste thema's bij deze verkiezingen waren immigratie en klimaat. FvD heeft daar volgens Wester goed op ingespeeld. "Forum had de juiste mix te pakken", zegt Wester. "Veel beter dan de PVV van Geert Wilders."