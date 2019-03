'Schietpartij Utrecht beïnvloedt stemgedrag kiezers Provinciale Staten'

De schietpartij in Utrecht is volgens een peiling van Maurice de Hond van invloed op het stemgedrag van mensen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten morgen. Volgens de peiling van Peil.nl zijn met name aanhangers van Forum voor Democratie (FVD) en de PVV nu meer vastberaden om morgen naar de stembus te gaan.

De Hond deed onderzoek onder drieduizend kiezers. Van hen zegt 41 procent na de gebeurtenissen van gisteren nog meer van plan te zijn om op hun partij te gaan stemmen morgen. "Volgens deze laatste peiling zou de opkomst wel eens hoger uit kunnen vallen dan verwacht. Vooral de PVV en FVD lijken daarvan te profiteren", zegt politiek verslaggever Frits Wester. FVD komt volgens de peiling uit op evenveel zetels als de VVD. "Het ziet er naar uit dat het een nek-aan-nek race wordt tussen FVD en de VVD. Op andere partijen nauwelijks effect Op kiezers van andere partijen heeft het drama in Utrecht nauwelijks effect. Het CDA en GroenLinks komen in de peiling beide uit op acht zetels. PVV-kiezers bleven volgens het kiezersonderzoek bij eerdere verkiezingen vaker thuis dan die van andere partijen. Zij komen volgens De Hond bij deze verkiezingen uit op zeven zetels. De regeringscoalitie zou uiteindelijk met 28 zetels maar liefst tien zetels tekortkomen voor een meerderheid. De verdeling in de Eerste Kamer op dit moment: VVD 13 zetels

CDA 12 zetels

D66 10 zetels

PVV 9 zetels

SP 9 zetels

PvdA 8 zetels

ChristenUnie 3 zetels

PvdD 2 zetels

SGP 2 zetels

50PLUS 2 zetels

OSF 1 zetel