Relschoppende politiemedewerker ontslagen na geweld bij voetbalwedstrijd

Een politiemedewerker in opleiding is ontslagen omdat hij in zijn vrije tijd meedeed aan voetbalrellen bij een wedstrijd van NAC tegen Willem II in oktober. Bij die rellen werden stenen naar de politie gegooid en werden zowel agenten als politiepaarden met broekriemen en kettingen mishandeld.

De medewerker was in opleiding bij de eenheid Zeeland-West-Brabant. Een andere medewerker van diezelfde eenheid was ook betrokken bij de rellen en krijgt een voorwaardelijk ontslag wegens 'ernstig plichtsverzuim'. Dat meldt de politie vandaag. Lees ook: Politie treedt op tegen hooligans na NAC - Willem II Agenten in de groep relschoppers Op zondag 21 oktober speelde NAC tegen Willem II. Na de wedstrijd ging het mis. Hooligans van de thuisclub veroorzaakten rellen buiten het Rat Verlegh Stadion in Breda. De mobiele eenheid greep in, waarna de relschoppers zich tegen hen keerden. Al snel werd duidelijk dat de twee politiemedewerkers zich in de groep relschoppers bevonden, zegt de politie.