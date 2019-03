Daan zat in de tram van de schietpartij: 'Ik dacht: ik moet hier weg'

Niet in paniek

"Gek genoeg was ik helemaal niet in paniek", zegt Daan. "Ik kon redelijk het hoofd koel houden, omdat ik in eerste instantie dacht dat er iemand was aangereden. Pas toen ik nog meer knallen hoorde, dacht ik wel dat ik in levensgevaar was. Ik dacht: dit kan behoorlijk escaleren, ik moet weg hier."

Daan woont in de buurt van de schietpartij. "Het is allemaal heel onwerkelijk. Inmiddels is het hier vrij rustig. Je ziet wat groepjes op straat, maar er lijkt geen angst te zijn. Ik kan de situatie niet zo goed inschatten. De politie houdt er wel rekening mee dat er op een andere plek nog iets kan gebeuren."

Gökmen Tanis

Volgens burgemeester Jan van Zanen zijn er drie doden en negen gewonden gevallen. De vermoedelijke dader is nog altijd voortvluchtig. De politie roept op uit te kijken naar de 37-jarige Gökmen Tanis.