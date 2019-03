Ooggetuige schietincident Utrecht: 'Mensen werden op brancard in helikopter getild'

Ook Bob Simons hoorde schoten. Zijn werk zit dicht bij het 24 Oktoberplein. "Ik stond toevallig even buiten toen ik de knallen hoorde", vertelt hij aan RTL Nieuws. "Er rijden veel hulpdiensten door de straten en er circuleren helikopters rond."

Moskee

Mehmet (45) is bestuurder van een moskee in de buurt die door de politie is afgezet. "Ik ben niet bezorgd, de politie heeft zijn werk goed gedaan", zegt hij tegen RTL Nieuws. "Maar het is wel eng, mijn hele familie woont in deze wijk. Wij gaan pas vanuit de moskee iets zeggen over dit drama als er meer bekend is over de dader en zijn motief. Dat kost tijd."