Australische senator heeft geen spijt van klappen die hij 17-jarige jongen gaf

De jongen, die op sociale media 'egg boy' wordt genoemd, kwam tot zijn daad nadat Anning had gezegd dat de islam 'het religieuze equivalent van fascisme' is. Afgelopen vrijdag kwam de omstreden politicus onder vuur te liggen door op Twitter te suggereren dat het doodschieten van 49 islamitische gelovigen een gevolg was van het Nieuw-Zeelandse immigratiebeleid.