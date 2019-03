Nieuw-Zeeland in rouw om aanslag: dit weten we nu

Aanslag was goed voorbereid

Ook in een tweede moskee werd geschoten, daar vielen nog eens zeven slachtoffers. Eén persoon overleed in het ziekenhuis en er liggen nog altijd 48 mensen gewond in het ziekenhuis. Het had allemaal nog erger kunnen zijn. Meerdere explosieven werden gevonden, ze explodeerden niet.

Naast Tarrant werden er drie anderen gearresteerd voor wapenbezit. Eén is vrijgelaten, die zou niets met de aanslag te maken hebben. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de andere twee. De politie zei tijdens een persconferentie dat de aanslag zeer goed was voorbereid en dat de verdachte niet bij de veiligheidsdiensten in beeld was.

Getuigen

Getuigen vertelden over het enorme bloedbad. Ze zijn geshockeerd. "Dat zoiets gruwelijks hier gebeurt, is zo onvoorstelbaar. De stad is meteen helemaal afgesloten. Alle scholen zijn direct dichtgegaan", vertelde de Nederlandse Norma vanmorgen tegen RTL Nieuws.