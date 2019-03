Robots bezorgen drankjes bij Olympische Spelen van Tokio

De organisatie van de Olympische Spelen van Tokio heeft robotsuppoosten gedemonstreerd. De robots zullen zichzelf tijdens de Spelen in de stadions aan rolstoelbezoekers voorstellen en vragen of ze iets te eten of drinken willen bestellen. De rolstoelbezoeker doet de bestellingen via een tablet.

De robots, die door Toyota zijn ontwikkeld, zijn gespecialiseerd in de interactie met mensen. Ze kunnen met robotarmen een mandje met eten en drinken ophalen bij een andere robot, die dienst doet als een zelfrijdende serveerwagen. Toyota is van plan om 16 paren van deze robots in te zetten tijdens de Olympische Spelen.

De organisatie van de Olympische Spelen introduceerde ook een Panasonic-exoskelet dat bijvoorbeeld de taak van de drager moet verlichten bij het tillen en laden van zware bagage van atleten. Het exoskelet is al sinds vorig jaar te koop voor zo'n 4500 euro en er zijn er al 200 van verkocht.