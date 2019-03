Heel Holland zakt: dagelijks tientallen nieuwe meldingen van verzakking huizen door droogte

Dat meldt de Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). "Vroeger kregen we een belletje per maand", zegt directeur Dick de Jong. "Afgelopen zomer waren dat er twee tot drie per dag en inmiddels gaat het om tientallen. Mensen zijn doorgaans voorzichtig met zeggen dat ze 'een slecht huis' hebben, maar door de media-aandacht zien we dat mensen hun schroom verliezen."

Zandgrond

In sommige delen van Nederland verzakken huizen wel 7 tot 10 cm per jaar. "We krijgen meldingen van mensen die inmiddels een trapje nodig hebben om hun huis in te stappen", zegt De Jong. "Dat speelt met name in het groene hart van Nederland. Daar is het niet 'heel Holland bakt', maar 'heel Holland zakt'."

Door de droogte van afgelopen zomer nemen de verzakkingen toe. Veel huizen zijn gebouwd op houten palen. Doordat die door het dalende grondwater droog komen te staan, komt er zuurstof bij, waardoor de palen gaan rotten. Met name in huizen van voor 1970 is dit een probleem.