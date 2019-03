Brits parlement stemt tegen brexit zonder deal, morgen stemming over uitstel

Het is de week van beslissende stemrondes rondom brexit. Dinsdagavond werd de brexitdeal die May met de EU had gesloten voor de tweede keer weggestemd in het Lagerhuis. May had wat extra toezeggingen binnengehaald in Brussel, maar die waren onvoldoende voor steun.

Bij de stemming van vandaag mochten de parlementariërs zeggen of ze dan vinden dat er een harde brexit moet komen, zonder deal. Het uittredingsakkoord waar de afgelopen twee jaar over is onderhandeld zou dan verscheurd worden. Maar ook dat wil het parlement dus niet.

Belangrijk om te weten is dat er gestemd is over een niet-bindende motie. Dat betekent dat er weliswaar een meerderheid op papier tegen een brexit zonder deal is, maar ook dat een brexit zonder deal juridisch niet van tafel is.