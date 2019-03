De Boeing 737 MAX 8 blijft aan de grond, dit is wat we nu weten

Wat gebeurt er met vluchten die gepland stonden met dit toestel?

TUI heeft al laten weten te 'schuiven in de vloot'. In ieder geval moet iedereen 'gewoon op vakantie kunnen'. "We hebben tien vliegtuigen in totaal, nu huren we wat toestellen in." TUI is de enige maatschappij in Nederland die de vliegtuigen in het bezit heeft.