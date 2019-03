Siem B. krijgt 4 jaar cel na fatale crash Anna Paulowna

Siem B. (20) moet 4 jaar de gevangenis in voor het veroorzaken van de fatale crash in Anna Paulowna in de nacht van 31 augustus 2018. Drie inzittende tieners van 15 en 16 jaar oud kwamen bij de crash om het leven. Ook kreeg hij een rijontzegging van 5 jaar.

B. was onder invloed van drank en drugs op het moment van het ongeluk. Hij weet zelf niet meer of hij de auto bestuurd heeft, maar volgens de rechter zijn daar genoeg bewijzen voor. Roekeloos rijden B. zou veel te hard hebben gereden, haalde een andere auto rechts in en stuurde te snel een bocht in. Hij werd dan ook vervolgd voor roekeloos rijden. Daarvoor werd hij niet veroordeeld. Volgens de rechtbank kon dat niet worden bewezen. "Het was zeer onvoorzichtig en onoplettend." Lees ook Vrienden wijzen Siem B. aan als bestuurder bij fatale crash Anna Paulowna De slachtoffers waren Colin (16), Roy (16) en Seph (15). Daemian was een vriend van de drie. Hij ging tijdens de fatale avond eerder naar huis. Verklaring Daemian: "Ik lag nog geen kwartier in mijn bed toen mijn moeder mij wakker maakte. Toen hoorde ik dat er iets ergs was gebeurd. Het eerste wat ik mij afvroeg was: Zijn mijn maten oké?' Ik ben meteen gaan bellen, maar niemand reageerde." Toen stapte Daemian meteen op zijn fiets. Hij kwam al snel bij de ouders van de jongens uit en hij wist genoeg toen hij opeens agenten zag. "Ik barstte in tranen uit. Mijn hoofd zat zo vol dat ik niet wist wat ik moest denken. Ik had het niet meer." "Het voelt alsof ik in een keer drie familieleden ben kwijtgeraakt. Wij zijn niet meer één grote blije familie. Het lijkt wel een nare droom waaruit ik nog steeds niet ben ontwaakt." Daemian liet na het ongeluk twee tatoeages zetten die zijn vrienden herdenken. Op de ene tattoo zijn de drie voorletters te zien: S, R, C. Op de andere tatoeage staat de vingerafdruk van zijn beste vriend Seph. Naast de vingerafdruk zijn engelenvleugels te zien. "Om te laten zien dat mijn beste vriend naar de hemel is gegaan." De tatoeage met de voorletters van Daemians vrienden. © RTL Nieuws De tatoeage van de vingereafdruk met engelenvleugels. © RTL Nieuws Spanning voor de uitspraak Met de uitspraak komt er een eind aan een onzekere periode in het dorp. Na het ongeluk werd er een stille tocht georganiseerd voor de slachtoffers. "Indrukwekkend en respectvol. Veel mensen, veel verdriet", schreef de lokale wethouder toen op Facebook. Inwoner van Anna Paulowna Marije Koelman schreef voor de uitspraak op Twitter dat de spanning 'al enkele dagen voelbaar was'. Lees ook Nabestaande ongeluk Anna Paulowna: 'Voor mij is dit drievoudige moord'