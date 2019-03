KNVB verschuift zeven wedstrijden om Ajax te helpen richting Champions League

De eerste kwartfinale speelt Ajax op dinsdag 9 of woensdag 10 april. Willem II – Ajax stond in eerste instantie gepland op zaterdag 6 april om 19.45 uur. Deze wedstrijd wordt nu om 18.30 uur gespeeld. De wedstrijd tussen FC Groningen en Excelsior wordt daarom om 19.45 uur gespeeld.

De return van de kwartfinale is op 16 of 17 april. De thuiswedstrijd tegen Excelsior is daarom verplaatst van zondag 14 april naar zaterdag 13 april om 18.30 uur. Andere wijzigingen zien er zo uit: