Duivenhouders zijn ten einde raad: 'De slechtvalk eet onze duiven op'

Zolang dat niet gebeurt, zullen de slechtvalken telkens maaltijden van rond de 100 euro per stuk verorberen, want zoveel zijn de duiven van Nabil gemiddeld waard, vertelt hij. Het zijn lang niet de duurste postduiven. "Er is er laatst één in China verkocht voor meer dan twee miljoen euro. Maar er worden vaker duiven voor meerdere tonnen verkocht."

'Ze slaan te pletter tegen ramen'

Maurice van der Kruk is voorzitter van NPO, de landelijke bond voor duivenbezitters. Hij snapt de frustratie van Nabil, want de slechtvalk is ook volgens hem een flink probleem. Niet alleen de duiven die daadwerkelijk worden opgegeten raak je namelijk kwijt als duivenmelker, maar de andere duiven worden opgejaagd en raken in de stress.