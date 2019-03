Bijna 10 jaar cel, nu een ander paspoort: profvoetballer Hakeem is nu echt vrij

Slapeloze nachten

Maar onder politieke druk weigerde een Thaise rechter hem uit te leveren aan Bahrein, en dus kon hij terug naar Australië, waar hij voetbalt bij de club Pascoe Vale in Melbourne.

Nog één slapeloze nacht had Hakeem, vertelde hij The Guardian. Hij leerde net als 206 anderen alle Australische wetten uit zijn hoofd met als doel de inburgeringstest te halen. Zijn eigen veiligheid was het doel, en een paspoort zou dat mogelijk maken. Om in ieder geval maar nooit meer terug te hoeven naar Bahrein.