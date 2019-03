'Hoe zat het nou met die stokjes?' Alles wat je wilt weten over onze Mol Merel Westrik

Hoe was je weekend?

"Het was een heel heftig weekend, maar wel ongelooflijk leuk. De ontknoping was super bijzonder in het Vondelpark, met zo veel mensen. Het was wel spannend toen de puzzel in elkaar werd gelegd. Dan hoorde je op een gegeven moment klik, klik, klik en dan moest ik het zeggen. Ik had het boven op een zolderkamertje geoefend, dus daar was ik wel gespannen voor. En nu is het vooral heel bevrijdend om het eindelijk te kunnen zeggen en niet meer te hoeven liegen tegen al mijn collega’s op de redactie. Daar ben ik heel blij mee."

Kun je wel een goede Mol zijn én een betrouwbare nieuwslezer?

"Voordat ik hieraan meedeed, ben ik naar hoofdredacteur Harm Taselaar gegaan. Het leek me een waanzinnig avontuur, maar ik zou wel moeten liegen en bedriegen. En het was ook duidelijk dat ik niet altijd de waarheid zou spreken. Harm zei: ‘Mensen snappen dat heus wel.’ Wie is de Mol is gewoon een spel waar je een aantal weken inzit, dat speel je met z’n allen. En dat doe je zo fanatiek mogelijk. Daarna is het klaar. In mijn werk lieg ik nooit. Bovendien zit er een hele redactie achter die me kan controleren als ik iets wil zeggen dat niet klopt."