Hartpatiënt Carla hoeft dankzij een sensor bijna nooit meer naar het ziekenhuis

Vocht achter longen

Carla moest wachten tot haar hart sterk genoeg was voor een openhartoperatie. "Na het infarct had ik problemen met vocht achter mijn longen. De artsen zeiden: we hebben een chip, wil je die?"

Carla durfde dat experiment wel aan. Sinds ruim 1,5 jaar is ze 1 van de 18 patiënten van het Erasmus MC die een sensor in de longslagader heeft. Die sensor meet hoe het met het verzwakte hart gesteld is. Op afstand wordt ze door een hartfalencardioloog in de gaten gehouden. Elke ochtend na het wakker worden, moet ze op een speciaal kussen gaan liggen.