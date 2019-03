We praten wel over minder vlees eten, maar we doen het niet: dit is waarom

Vorig jaar berekende Wageningen Universiteit in opdracht van Wakker Dier het vleesverbruik. Dat deden ze op basis van statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de productie, invoer en uitvoer van vlees. Er werd onderscheid gemaakt in rundvlees, varkensvlees, schapen- en geitenvlees, paardenvlees en pluimveevlees.

In 2017 aten Nederlanders per persoon gemiddeld 76 kilo vlees. Dat is inclusief de botten van de dieren. Zonder de botten is het ongeveer 38 kilo per persoon, per jaar. In 2016 en 2015 was het ook ongeveer 77 kilo inclusief botten. Van 2010 tot 2015 was er wel een dalende lijn, maar als we onze vleesconsumptie nu vergelijken met die van 2005 is er nagenoeg niets veranderd.