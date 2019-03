'Staat onzorgvuldig in zaak Tilburgse coffeeshophouder in Thailand'

Nalatigheid

In 2014 stuurde het Openbaar Ministerie een rechtshulpverzoek aan Thailand. Het OM verdacht Van Laarhoven van deelname aan een criminele organisatie en witwassen. "Bij het verzoek dat het Openbaar Ministerie in 2014 aan de Thaise autoriteiten stuurde, is niet goed afgewogen of de gekozen middelen in evenredige verhouding stonden tot het beoogde doel'', aldus ombudsman Reinier van Zutphen

Hij verwijt de Nederlandse politie, het OM en het ministerie van Justitie en Veiligheid nalatig te zijn geweest. "Om de Thaise autoriteiten tot actie te bewegen besloot de liaison-officier van de Nederlandse politie, na overleg met de betrokken officier van justitie, destijds een brief naar de Thaise justitie te sturen." Daarin gaven ze Thailand in overweging een eigen strafrechtelijk onderzoek te beginnen, aldus Van Zutphen.