Kind (8) overleden na auto-ongeluk in Nieuwegein

Een achtjarige inzittende van een van de auto's die gisteren betrokken raakte bij een auto-ongeluk in Nieuwegein, is overleden. Een ander tienjarig slachtoffer ligt nog gewond in het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeluk kan de politie nog niets zeggen.

Een Renault Clio en een Volkswagen Golf botsten gisteren hard op elkaar in het zuiden van Nieuwegein. Vier mensen raakten zwaargewond, onder wie de twee kinderen. De gewonde personen zaten allemaal in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto is gisteren nagekeken en was aanspreekbaar.