Vliegen in een Boeing 737 MAX veilig? 'Boeing moet met antwoorden komen'

4. Wie besluit dat een vliegtuig om veiligheidsredenen niet mag vliegen?

In Nederland grijpt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in als een vliegtuig niet veilig genoeg is om mee te vliegen. Tot nu toe zien zij geen noodzaak om Boeing 737 Max toestellen aan de grond te houden. "Er is geen enkel vermoeden of vrees dat er iets met het toestel aan de hand is. Toestellen worden voor ze de lucht in gaan altijd grondig gecontroleerd. Als er geen aanwijzingen zijn dat er iets mis is, gaan ze gewoon de lucht in", zegt een woordvoerder van de ILT.

"Ik denk dat de perceptie van de klant ook een rol speelt. Ethiopië heeft vier toestellen, in China hebben ze voldoende andere toestellen. Die landen kunnen de Boeing 737 Max dus makkelijk even aan de grond houden", zegt luchtvaartdeskundige Melkert.