Spoilerstress door ondemandkijken: nooit meer napraten bij de koffieautomaat

Transitieperiode

Dat er na een programma als Wie is de mol? direct na afloop wordt nagepraat, is volgens de mediawetenschapper voor de ondemandkijkers een onoplosbaar probleem. "Wie is de mol? heeft een sterke fan- en livecultuur." Zo werd de finale door veel mensen collectief in bioscopen door heel het land bekeken. Volgens Hassler-Forest zitten we nu in een transitieperiode, waardoor er spanningen tussen beide groepen ontstaan.

Toch zal live televisiekijken altijd blijven bestaan, zegt hij. "Er zijn nu eenmaal programma's waarover mensen graag napraten en die moeilijk te matchen zijn met een ondemandmodel. Sportwedstrijden zijn daar bij uitstek een voorbeeld van, maar ook programma's als Wie is de mol? Programma's waarover we graag willen napraten en willen voelen dat we niet alleen maar individuen zijn, maar juist sociale wezens."