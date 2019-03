Drie jaar cel geëist tegen Heinekenontvoerder voor geplande overval

M. zou op 2 oktober in Amsterdam een gewapende overval op een geldtransportauto hebben voorbereid, samen met zijn zoon Rudi D.G. (26). M. werd door een gealarmeerde motoragent neergeschoten nadat hij een revolver had getrokken en op de vlucht was geslagen. De twee verdachten konden daarna worden aangehouden.

Plaksnorren en kogelvrije vesten

Het OM vindt dat er niet genoeg bewijs is tegen een derde verdachte, de 35-jarige Laurens B. Hij heeft een voor de voorgenomen overval gebruikte bus gehuurd, maar volgens het OM is niet overtuigend gebleken dat B. wist waarvoor die gebruikt zou worden. B. is een zoon van Heinekenontvoerder Jan B.

M. en zijn zoon droegen plaksnorren en kogelvrije vesten tijdens hun aanhouding. De drie verdachten hebben consequent gezwegen en wilden ook vrijdag voor de rechtbank geen verklaring afleggen.