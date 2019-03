Steeds meer mensen veranderen hun achternaam

Hallo, ik heet Kroaat en ik kom uit Slowakije

Sommige namen zetten je aan het denken. Zo is de populairste achternaam in Slowakije Horváth, dat zich laat vertalen als: Kroaat. Slowakije en Kroatië zijn geen buurlanden, maar ook in het tussenliggende Hongarije komt Horvath veel voor. Net als in Kroatië zelf, waar Horvat de populairste naam is.

En dan is er ook nog IJsland. Het enige land waar de voornaam van de vader nog bepalend is in het doorgeven van de naam. Voorheen was dat bijvoorbeeld ook zo in Zweden (Andersson, Petterson), maar in IJsland is het nog actueel. De populairste naam op het vulkanische eiland is Jónsdóttir, te vertalen als dochter van Jón.

Ook in Nederland werd de achternaam vroeger veel vernoemd naar de vader. Zo zijn de populaire namen Jansen en Janssen verbasteringen van Janszoon en leidt de naam Hendriks naar het oude Hendrikszoon.