Papegaai met vliegangst uit boom gered

Een tamme papegaai die uit een huis in de Rotterdamse wijk Ommoord ontsnapte, is gisteren gered. De vogel zocht beschutting in een boom, maar kwam er vervolgens niet meer uit.

"De papegaai zit er al een dag inmiddels en meneer krijgt hem er niet uit", schreef een wijkagent gisteren op Twitter. De vogel eindigde op tien meter hoogte op een tak van de boom. De eigenaar probeerde van alles om het dier te redden. "Meneer staat al een dag met voer te lokken", schreef de agent. "Maar het beest kan niet vliegen, hooguit wat fladderen." Uiteindelijk was het niet de brandweer, maar de zoon van de eigenaar die het beestje met een ladder uit de boom wist te redden. "Zoonlief is met gevaar voor eigen leven de boom ingegaan. Held!"