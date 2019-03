Rechtszaak fatale brand Grenfell Tower pas in 2021

'Ons leven staat stil'

Nabestaanden en overlevenden van de ramp zijn op de hoogte gebracht van de beslissing. Een woordvoerder van overleversgroep 'Grenfell United' noemt het nieuws extreem frustrerend.

"We leven in constante twijfel waar niemand verantwoordelijk wordt gehouden voor de brand", zegt Natasha Elock tegen de BBC. "Dit is zo pijnlijk voor iedereen die die nacht iemand heeft verloren. We wachten maand na maand, terwijl ons leven stilstaat, op iets van vooruitgang en gerechtigheid."

Het onderzoeksrapport zou inmiddels al 476.000 documenten bevatten.