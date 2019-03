D66 en Groenlinks willen koraal bij Antillen redden: '80 procent is al verdwenen'

Het kabinet moet snel met een reddingsplan komen voor het koraal in het Nederlandse deel van het Caraïbische gebied. Dat eisen D66 en GroenLinks in een motie die ze vandaag indienen bij een debat over natuur. De verwachting is dat die motie brede steun krijgt in de Tweede Kamer.

Volgens D66-Kamerlid Tjeerd de Groot moet er snel worden ingegrepen. Hij zegt: "Tachtig procent van het koraal is al verdwenen. Als we niks doen is er over vijftien jaar niets meer over." 'Grootste natuurgebied van Nederland' De Groot spreekt over het grootste natuurgebied van Nederland. Jaarlijks komen er veel toeristen op af om het koraal te bewonderen. Op sommige plekken is de prachtige onderwaterwereld nog goed te zien. Maar er zijn steeds meer plaatsen waar het koraal is aangetast. Recent onderzoek van Wageningen Marine heeft vastgesteld dat de staat van de natuur hier 'matig tot zeer ongunstig' is. Nederlanders bedenken ivf-behandeling voor dood koraal Bekijk deze video op RTL XL De TU Delft doet in Australië een groot onderzoek om afstervend koraal sneller te laten herstellen. Loslopende dieren Er zijn volgens De Groot verschillende oorzaken voor de aantasting van het koraal. Gebrek aan rioleringen en afvalwaterzuivering zorgt voor vervuiling van het zeewater. Daar komt bij dat de toeristen veel afval achterlaten. Tenslotte is er de erosie die wordt veroorzaakt door loslopende dieren. Het zijn zaken waar volgens De Groot snel iets aan moet worden gedaan. Hij zegt: "Tot nu toe doet de overheid helemaal niets en daar moet verandering in komen. De achteruitgang van het koraal is slecht voor de natuur. Op dit moment leven er nog 200 soorten. Die mogen niet verloren gaan." Lees ook Nederlands topkoraal emigreert naar Engeland: 'We zijn heel trots' Aantasting desastreus Ook voor de bewoners van het gebied is de aantasting van het koraal desastreus. De Groot: "De bewoners leven van het koraal. Want daar komen de toeristen op af. Slechts een op de tien toeristen zegt terug te komen als het koraal weg is." D66 en GroenLinks willen dat het reddingsplan er uiterlijk dit najaar is.