Basisscholen krijgen geld voor werkdrukverlichting eerder

Maar niet iedereen is zo enthousiast. Bijvoorbeeld Lisa Westerveld van GroenLinks: "De schijn is gewekt dat er extra geld is voor verlaging van de werkdruk, maar dat is natuurlijk niet zo. Ze halen alleen het geld dat ze al beloofd hebben naar voren. Het is natuurlijk fijn voor de scholen dat ze dat geld nu krijgen, maar het lost het probleem structureel niet op."

'Geen extra geld, maar boekhoudkundige truc'

Westerveld hoopt dat de aangekondigde staking over anderhalve week wel gewoon doorgaat. De woordvoerder van de Aob, de onderwijsvakbond, laat weten dat dit inderdaad het geval is. "Dit geld was er al, alleen er wordt nu mee geschoven."

Het is dus geen extra geld, maar een boekhoudkundige truc, zegt de woordvoerder. "Maar we zijn blij dat de minister nu toegeeft dat er wat moet gebeuren. Het zal ons er in ieder geval niet van weerhouden volgende week vrijdag op het Malieveld te gaan staan voor de grote onderwijsstaking. Want het grote probleem is de klassen die naar huis gestuurd worden omdat er eenvoudigweg geen leraren meer zijn."