Zoveel belasting betaal je over je spaarcenten

Hoe werkt de belasting?

De belastingdienst gaat er vanuit dat je met je spaargeld iets verdient. Bijvoorbeeld omdat je rente trekt op je spaarrekening, of omdat je winst maakt met beleggingen. Over die inkomsten betaal je een belasting van 30 procent in Box 3 van de inkomstenbelasting.

Wie weinig spaart, hoeft ook niet te betalen. De eerste 30.360 euro spaargeld is in 2019 namelijk vrijgesteld. Daarboven is de belasting verdeeld in drie schijven.

Als je meer vermogen hebt, verwacht de Belastingdienst dat je daarvan ook meer belegt, in plaats van spaart. Voor spaargeld gaat de belasting uit van een rendement van 0,36 procent, bij beleggingen ligt het verwachte rendement een stuk hoger: 5,38 procent.