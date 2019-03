Man die Maartje Pieck vermoordde op vrije voeten, nabestaanden houden hart vast

De rechtbank in Zwolle oordeelde vandaag de behandeling op advies van deskundigen te beëindigen. De kans dat hij weer de fout ingaat, wordt als zeer laag ingeschat. Volgens RTV Oost zei de man twee weken geleden dat hij zich fijn voelde bij zijn regelmatige leven. Hij drinkt niet meer en heeft een sociaal netwerk op weten te bouwen.

Toneelstuk

Volgens de nabestaanden van Maartje Pieck is dit allemaal maar een toneelstuk, schrijft RTV Oost. Zij houden hun hart vast nu Jan H. weer op vrije voeten komt. "De rechtbank realiseert zich dat dit een beslissing is waar de nabestaanden al jaren voor vrezen'', zei de voorzitter. De deskundigen zijn echter unaniem dat met een behandeling geen doel meer te behalen valt. "Daarom is het tijd dat de betrokkene terug kan keren in de maatschappij.''

Het OM had verlenging van de maatregel met een jaar gevraagd. Volgens de officier van justitie verbiedt de wet dat de tbs nu al ten einde komt. Voorafgaand aan zo'n einde moet er eerst een voorwaardelijk einde van een jaar lopen. En dat jaar was nog niet helemaal afgelopen.