Verdachte vrouwenoplichter waarschijnlijk vader Sloterplasbaby

Aangifte

Inmiddels hebben meer vrouwen aangifte gedaan. De politie denkt dat er nog veel meer gedupeerden zijn, die zich mogelijk uit schaamte of angst niet durven te melden. Deze vrouwen worden opgeroepen dit alsnog te doen. Ook wordt gekeken of de financiële schade kan worden verhaald op de verdachte.

De politie kreeg de man in 2016 in beeld tijdens een ander onderzoek. In die zaak werd hij als getuige gehoord. Bij de recherche rees toen het vermoeden dat hij zich schuldig maakte aan oplichting. Volgens Het Parool gaat het vrijwel zeker om de vader van de zogenoemde Sloterplasbaby, die in 2016 dood werd gevonden in een sporttas door een wandelaar bij de Amsterdamse Sloterplas. Een woordvoerder van de politie Amsterdam bevestigt dit.

DNA

Lange tijd was onduidelijk wie de ouders waren van de baby. De vader werd vorig jaar gevonden door DNA-verwantschapsonderzoek en die zette de recherche op het spoor van de moeder, die niet veel later werd achterhaald.