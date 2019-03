Genezing van hiv is een stap dichterbij, maar we zijn er nog niet

DNA

Hiv is moeilijk te genezen, omdat het virus zich nestelt in ons DNA. Met de stamceltransplantatie zijn we een stap dichterbij, zegt Eric Trinthamer, woordvoerder van het UMC Utrecht. "Maar dit is geen methode waarmee je de 37 miljoen hiv-patiënten wereldwijd kunt genezen. Er zijn slechts 22.000 geschikte donoren. Daarnaast is stamceltransplantatie ingrijpend. Deze mensen hadden ook kanker, deze methode was hun laatste redmiddel."

In 2007 was de Amerikaan Timothy Brown de eerste die vrij van hiv werd verklaard. "Toen was het een gok", legt Trinthamer uit. "Dat is vervolgens nader bestudeerd en uit dat onderzoek komen deze patiënten voort. Doordat je nu weet hoe de techniek werkt, kun je komen tot een methode die makkelijker is."