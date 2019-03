Man opgepakt voor doden vrouw met giftige plant

De 36-jarige vrouw overleed bijna vijf maanden geleden, kort nadat ze met heftige diarree en braken naar het ziekenhuis werd gebracht. Omdat de politie de plotselinge dood van de vrouw verdacht vond, werd er sectie op haar lichaam gepleegd.

Tijdens de sectie werd de dodelijke stof ricine in het lichaam gevonden. Ricine zit in de bonen van de Ricinus communis, ook wel wonderboom op castorolieplant genoemd. De plant is een populaire sierplant en wordt ook gekweekt voor castorolie, wat vaak gebruikt wordt voor de verzorging van haar en huid.

Opzet

Het Belgische OM is er volgens VTM Nieuws van overtuigd dat de man de giftige bonen met opzet zou hebben toegediend aan zijn vrouw. Morgen moet de man voor de rechter verschijnen.