Spermadonor mag toch anoniem blijven: 'Kinderen zijn de dupe'

Donor toch onbekend

Volgens Van der Meer zijn al zeker tien donorkinderen bekend waarvan de ouders destijds de verzekering hadden gekregen dat de spermadonor zijn naam wel bekend wilde maken, maar daar nu op terug is gekomen. "Die ouders hebben destijds heel bewust gekozen voor een donor die uiteindelijk bekend wilde zijn bij het gezin", zegt Van der Meer. "Nu is ze toch de keuze weer voorgelegd en hebben die donoren gekozen voor anonimiteit. En het kind weet uiteindelijk niet wie de donor was."

De stichting vindt dat de minister nu iets heeft afgesproken met de klinieken dat in feite 'de wet breekt'. "En daar zijn donorkinderen van wie de ouders destijds bewust een keuze hebben gemaakt voor bekendheid van de donor de dupe van."