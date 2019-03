IND: ‘Nog geen nieuwe aanvragen kinderpardon beoordeeld’

De NOS meldde het nieuws over Nemr op basis van anonieme bronnen. Waarom hij niet zou voldoen aan de voorwaarden van het kinderpardon, is niet bekend. Staatssecretaris Mark Harbers liet eerder vanavond aan RTL Nieuws weten niet in te gaan op individuele gevallen.

Op Twitter schrijft de IND in een reactie: "De IND heeft nog geen (nieuwe) aanvraag kinderpardon beoordeeld. Er is dus ook nog geen enkele beslissing genomen."