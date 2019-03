Agent Kevin voorkwam zelfdoding van honderden mensen: 'Ik heb 8 uur op iemand ingepraat'

Briggs was 23 jaar lang agent in Californië. Een groot deel van zijn werkterrein was de Golden Gate Bridge. Naast dat die brug een populaire trekpleister is, is het helaas ook een geliefde plek om vanaf te springen. Vorig jaar sprongen 31 mensen van de brug en greep de politie 187 keer in.

Verkeersboetes

Van tevoren had Briggs nooit verwacht dat een groot deel van zijn werkzaamheden het inpraten op mensen die zelfmoord wilden plegen, zou zijn. Dat vertelt hij aan de Belgische krant De Standaard. "Ik dacht dat ik verkeersboetes zou uitschrijven en diefstallen op de parkeerterreinen rond de brug zou aanpakken. Toen ik aan de job begon, was ik 31. Ik was er niet voor opgeleid en wist niet precies wat ik deed. In het begin zei ik waarschijnlijk verkeerde dingen."

Toen Briggs enkele jaren op de brug werkte, heeft hij een training voor crisisinterventies gevolgd, vertelt hij. "Dat hielp, maar de FBI-training voor onderhandelingen in ex­treme crisissituaties was de allerbeste. Die kreeg ik pas later in mijn carrière. Tegenwoordig worden jonge collega's door ervaren collega's én door psychologen opgeleid."