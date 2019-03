We gooien jaarlijks 41 kilo eten per persoon weg, dat kan veel minder

Daarom lanceren het Voedingscentrum en de Universiteit Wageningen, samen met bedrijven als Albert Heijn, Jumbo, McDonald’s en de Rabobank, een campagne met de slogan 'Hoe verspillingsvrij ben jij?' De campagne richt zich met name op gezinnen met jonge kinderen, die verspillen het meest, blijkt uit onderzoek. Overigens verspillen we wel minder dan in 2010, toen eenzelfde onderzoek werd uitgevoerd. Toen gooiden we nog 48 kilo per persoon weg.

Zerowaste lifestyle

Jessie begon in 2014 samen met haar zus Nicky met haar 'zero waste lifestyle'. "We raakten geïnspireerd door een Amerikaans blog", vertelt de 25-jarige Amersfoortse aan RTL Nieuws. "We dachten: dit klinkt onmogelijk. Uit nieuwsgierigheid wilden we uitproberen of het lukte om de dag door te komen met zo min mogelijk afval."

Het is eigenlijk een onhaalbaar doel wat je nastreeft", zegt Jessie. "Echt zero waste is in deze maatschappij onmogelijk, maar we proberen zo dicht mogelijk bij het doel te komen. We doen dit nu vier jaar en hoe langer we ermee bezig zijn, hoe makkelijker het wordt."