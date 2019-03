Ruud had met ruim 3 ton naar huis kunnen gaan, maar verliet Miljoenenjacht met 18.000 euro

Op de sociale media wordt Ruud de 'domste kandidaat ooit' genoemd. De oud-raadslid van Oegstgeest speelde in eerste instantie veel kleine bedragen weg. Maar toen hij – mede op advies van zijn vrouw – bleef doorspelen, ging het mis.

Nieuw huis

Al gauw kelderde het megabod van bijna 3,6 ton naar 97.000 euro. Omdat er ook nog een ongeopend koffertje met 2 miljoen tussen zat, bleef Ruud rustig doorspelen. Maar de oud-politicus, die al fantaseerde over een nieuw huis of appartementje aan het Italiaanse Comomeer, gokte verkeerd. Eindbod van de bank: 18.000 euro.

Die accepteerden Ruud en zijn vrouw met opgeheven hoofd. Vervolgens ging Winston Gerschtanowitz met 18.000 euro langs bij een thuisspeler. "Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dit is een van de laagste bedragen die ooit gewonnen zijn bij Miljoenenjacht. Ik had jullie meer willen geven, maar dit is echt wat er in de studio is gedaan."

Bekijk hieronder de uitzending: