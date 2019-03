Slippers verboden voor wandelaars in Cinque Terre

De toeristenstroom in de pittoreske dorpjes aan de steile kust, die met elkaar verbonden zijn door een wandelpad, is de laatste jaren toegenomen. Vooral cruisetoeristen die aanmeren in de nabijgelegen haven van La Spezia overspoelen de dorpjes in de zomer.

Eerst informeren, dan gaat verbod in

De maatregelen tegen dragers van teenslippers kunnen nog niet onmiddellijk in werking gaan dit seizoen. Eerst moeten volgens Scarpellini de bezoekers volledig geïnformeerd worden.