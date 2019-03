KNMI waarschuwt voor zware windstoten

Het KNMI heeft voor morgenochtend code geel afgegeven. In het hele land kunnen zware windstoten voorkomen van 75 tot 90 kilometer per uur. Aan de kust kan het zelfs oplopen tot windstoten van 100 kilometer per uur.

De waarschuwing is van kracht tussen 05.00 en 14.00 uur en geldt voor alle provincies. In de loop van de middag neemt de wind langzaam af. In de ochtend kan het ook flink plenzen. Dat lijkt op het weerbeeld van vandaag, want in het hele land plenst het flink. Ook vannacht vallen nog wat pittige buien.