Zeehond uit Noordpoolgebied gevonden op Zeeuws strand

"Een zadelrob die uit arctisch gebied komt, kan een risico vormen voor de gezondheid van de zeehondenpopulatie in ons gebied", schrijft EHBZ op Facebook. De zeehond is uit het water gehaald en ligt nu in quarantaine in zeehondenopvang A Seal in Stellendam.

Rust en medische zorg

"Daar krijgt ze alle medische zorg en rust die ze nodig heeft", aldus EHBZ op Facebook. "Zadelrobben zijn namelijk erg gevoelig voor stress en prikkels. Bovendien is haar gezondheidstoestand zorgelijk. Daarom is ze voorlopig nog niet te zien voor het publiek."