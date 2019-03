Oma (50) denkt dat ze in de overgang is, maar bevalt plotseling van zoon

Dat schrijven diverse Amerikaanse media. Haar familie stond perplex toen het nieuws bekend werd. Michele was niet significant aangekomen en had geen last van ochtendmisselijkheid. Wel had ze de laatste vijf maanden last van buikpijn, maar die schreef ze toe aan haar menopauze en auto-immuunziekte waaraan ze sinds haar 40ste lijdt.

In shock

Uiteindelijk besloot ze toch een zwangerschapstest te doen, puur om die mogelijkheid uit te sluiten. "Iedereen was in shock", zei Michele tegen Naples Daily News. "Echt in shock", zei haar man Jerry. "Ontzettend in shock", vulde ook dochter Aubrey aan.

Er waren zorgen om de gezondheid van het jongetje, vanwege de leeftijd van Michele, haar ziekte en de late ontdekking van de zwangerschap. Aanvankelijk had het jongetje ademhalingsproblemen en slaapapneu, maar Grayson is sinds 7 januari thuis en ontwikkelt zich goed.