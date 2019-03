Amsterdam weer onveiligste gemeente, Twentse Dinkelland het veiligst

"Aandachtspunt is de stijging van het aantal overvallen, met name op maaltijdbezorgers", zegt politiewoordvoerder Jean Fransman in het AD. In 2017 werden nog 17 koeriers beroofd, in 2018 waren dat er 43.

Opvallende stijger is Diemen. Vorig jaar stond de gemeente nog op plek 26, nu is dat plek 8. In de buurgemeente van Amsterdam nam het aantal woninginbraken toe, vooral door een bende Chileense inbrekers. Na hun arrestatie nam het aantal inbraken weer duidelijk af.

Woninginbraken

Uit cijfers van de politie blijkt al dat er ten opzichte van 2017 13 procent minder woninginbraken waren in heel Nederland en dat steeds minder mensen slachtoffer zijn van zakkenrollers. In 2018 waren er 4 procent meer overvallen. Dat geldt niet alleen voor veel grote steden, maar ook in middelgrote gemeentes met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners waren er 8 procent meer overvallen.