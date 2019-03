Denk bij het regelen van je testament ook aan wat je digitaal achterlaat

Niet tastbaar

"Dit gaat over ons allemaal", vertelt Van der Geld. "We regelen al veel, je testament, je uitvaart, wat je nalaat aan je erfgenamen, maar nog bijna niets over onze digitale nalatenschap." Begrijpelijk, geeft ze toe. "Je erfenis regelen is al niet leuk, en een digitale erfenis is ook niet erg tastbaar. Maar het wordt wel steeds belangrijker, omdat we steeds meer online regelen."

Ze raadt daarom iedereen aan nu al na te denken wat je wil dat er gebeurt met je accounts als je overlijdt. "Bij een uitvaart moet je al zoveel regelen, dan is het fijn voor je nabestaanden als zij weten wat ze moeten doen met bijvoorbeeld je sociale media." En ze voegt daaraan toe: "Zorg dat men weet welke accounts je hebt en hoe ze toegang krijgen. En dat ze weten wat jij wilt wat er met je accounts moeten gebeuren: aanpassen, verwijderen of laten bestaan."