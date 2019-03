Levenslang geëist tegen Willem Holleeder

Vijf moorden

Het OM verdenkt Holleeder ervan opdracht te hebben gegeven voor de moord op Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), John Mieremet (2005), Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Vastgoedhandelaar Willem Endstra werd op 17 mei 2004 in Amsterdam doodgeschoten. Een zakenpartner raakte daarbij gewond. Crimineel John Mieremet werd op 2 november 2005 in de Thaise badplaats Pattaya geliquideerd. Cor van Hout - die in 1983 samen met Holleeder biermagnaat Freddy Heineken ontvoerde - werd op 24 januari 2003 in Amstelveen vermoord. Zijn vriend Robert ter Haak, die naast hem stond, werd eveneens dodelijk geraakt.

De verwachting was al dat het OM levenslang zou eisen tegen Holleeder.